Ещё
Мигрант изнасиловал девушку в Ленинградской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мигрант изнасиловал девушку в Ленинградской области 

360tv.ru 2 часа назад
Сотрудники полиции задержали гражданина Узбекистана в Ленинградкой области, которого подозревают в изнасиловании девушки 1989 года рождения. Проводится расследование, сообщило РИА ФАН.
О случившемся сотрудникам полиции рассказал отец пострадавшей. Уроженец Узбекистана 1979 года рождения совершил преступление 11 ноября в деревне Малое Карлино Ленинградской области. Подозреваемый применил физическую силу, затащил девушку в заброшенный сарай и изнасиловал ее. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.
360tv.ru: последние новости
Члена банды Шамиля Басаева задержали в Москве Пьяная компания избила пожилую женщину на Кубани. Пенсионерка просила молодежь не шуметь под окнами Беременная покупательница остановила магазинного грабителя в Волгограде
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Алибасов и Федосеева-Шукшина поженились64
Смерть на взлетной полосе: откуда взялся труп108
Пока вы спали: Россию покарают за «чрезмерные инспекции»34
«Истинные финны» захотели кусочек России170
В Крыму прокомментировали «проседание» моста145
Видео
00:42
Лоза признался, почему не пришел на похороны Осина
Шоу-бизнес
03:12
Россиян предупредили о снежном шторме
Погода Общество
00:52
В Сети «заглянули» в багажник «Кортежа» Путина
Общество
01:43
В Крыму ответили на заявление ЕС об Азовском море
Политика
00:38
«С-400 — дело решенное»
Оружие Ближний Восток
00:22
Вышедший на пенсию пилот напоследок повредил самолет
Происшествия
00:38
Пока вы спали: Россию покарают за «чрезмерные инспекции»
Общество
00:40
Избран новый глава Интерпола
В мире
01:00
Шнуров написал стих о штрафах для безработных
Общество Социология
00:46
В Крыму прокомментировали «проседание» моста
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение