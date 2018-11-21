Мигрант изнасиловал девушку в Ленинградской области

Сотрудники полиции задержали гражданина Узбекистана в Ленинградкой области, которого подозревают в изнасиловании девушки 1989 года рождения. Проводится расследование, сообщило РИА ФАН

О случившемся сотрудникам полиции рассказал отец пострадавшей. Уроженец Узбекистана 1979 года рождения совершил преступление 11 ноября в деревне Малое Карлино Ленинградской области. Подозреваемый применил физическую силу, затащил девушку в заброшенный сарай и изнасиловал ее. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.