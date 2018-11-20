Пойман член банды Басаева спустя 23 года после теракта

В Москве задержали члена банды, участвовавшего в теракте в Буденновске

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России 19 ноября на территории Москвы задержан гражданин России Черхигов Хазваха Шамшиденович, участвовавший в составе банды Шамиля Басаева в захвате заложников в ходе нападения на город Буденновск", — говорится в релизе.

Следствие базируется на показаниях свидетелей, подтвердивших, что Черхигов участвовал в теракте. На момент нападения на Буденновск ему было 17 лет.

После задержания Черхигова отвезли в Главное следственное управление СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу, а затем заключили под стражу.

Теракт в Буденновске (Ставропольский край) стал одним из крупнейших в постсоветской истории России. В июне 1995 года более 160 вооруженных боевиков под руководством Шамиля Басаева атаковали этот город 60-тысячным населением, взяв в заложники 1,5 тысячи человек, убив 129 и ранив 415.

В результате переговоров большая часть заложников была освобождена, а боевикам дали возможность уйти в Чечню. Впоследствии, в 2006 году, Басаев был ликвидирован в ходе спецоперации в Ингушетии. Несколько десятков участников нападения за прошедшие годы были осуждены к длительным срокам заключения, 18 уничтожены.