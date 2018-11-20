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В Москве неизвестные устроили стрельбу и избили студентов
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В Кунцеве неизвестные с пистолетом напали на группу студентов 

Москва24 + ещё 2 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
В Кунцеве неизвестные напали на четырех студентов, применив огнестрельное оружие, сообщает Агентство "Москва".
Инцидент произошел вечером в понедельник, 19 ноября. между студентами и группой неизвестных произошел конфликт, переросший в потасовку. Напавшие несколько раз выстрелили в воздух, предположительно, из пневматического пистолета.
Потерпевшие 1999 и 2000 годов рождения с ушибами головы обратились в больницу, где им оказали необходимую помощь.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Полиция устанавливает остальных участников конфликта.
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