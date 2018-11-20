В Москве неизвестные устроили стрельбу и избили студентов

В Кунцеве неизвестные с пистолетом напали на группу студентов

В Кунцеве неизвестные напали на четырех студентов, применив огнестрельное оружие, сообщает Агентство "Москва"

Инцидент произошел вечером в понедельник, 19 ноября. между студентами и группой неизвестных произошел конфликт, переросший в потасовку. Напавшие несколько раз выстрелили в воздух, предположительно, из пневматического пистолета.

Потерпевшие 1999 и 2000 годов рождения с ушибами головы обратились в больницу, где им оказали необходимую помощь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Полиция устанавливает остальных участников конфликта.