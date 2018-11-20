Ещё
Обокравшие больницу оставили трогательную записку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обокравшие больницу в Якутии оставили трогательную записку 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Трое жителей Якутии обокрали районную больницу и оставили на месте преступления записку, в которой попросили прощения, сообщили в прокуратуре республики.
Суд в Якутии вынес приговор троим местным безработным, признав их виновными в краже из Оленекской центральной больницы и одного из магазинов села, сообщает прокуратура Якутии.
В больнице мужчины украли деньги, измерители артериального давления и пульса, а также системный блок компьютера. «При этом, после совершения данной кражи, один из подсудимых оставил на столе записку с надписью „Простите, пожалуйста“ — уточнили в ведомстве.
В магазине они украли крупную сумму денег, продукты питания и видеорегистратор, чтобы скрыть преступление. Общая сумма причиненного ущерба составила более 310 тыс. рублей.
По решению суда, двое подсудимых получили наказание в виде трех лет условного лишения свободы. Третий имел непогашенную судимость, его приговорили к четырем годам лишения свободы.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Мужчины избили пенсионерку за просьбу не шуметь Виновными в убийстве россиянина в США признали еще двоих Беременная женщина предотвратила кражу в Волгограде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве произошла массовая драка111
Пока вы спали: Производители мяса и молока бьют тревогу
Супруги устали жить на пенсию и решили умереть322
Мажора на «Гелике» выгнали из России115
России передали «ясное послание» по Азовскому морю441
Видео
01:11
Названо наказание ЕС для Донбасса
В мире
00:38
России передали «ясное послание» по Азовскому морю
В мире
00:25
Замерзший пруд под Рязанью приобрел цвет борща
Экология Общество
04:14
Удлиненный «Искандер» попал на видео
Армия Оружие
03:42
Пашинян заступился за свой «маленький народ»
СНГ В мире
01:21
ВСУ сообщили о сбитом российском беспилотнике
В мире Украина
02:31
На Винокура подали в суд
Шоу-бизнес
00:58
Пенсионерку избили за просьбу не шуметь
Криминал Происшествия
01:31
В Китае показали варианты летающих радаров
Армия Оружие
00:28
Пока вы спали: Производители мяса и молока бьют тревогу
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение