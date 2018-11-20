Обокравшие больницу оставили трогательную записку

Обокравшие больницу в Якутии оставили трогательную записку

Трое жителей Якутии обокрали районную больницу и оставили на месте преступления записку, в которой попросили прощения, сообщили в прокуратуре республики.

Суд в Якутии вынес приговор троим местным безработным, признав их виновными в краже из Оленекской центральной больницы и одного из магазинов села, сообщает прокуратура Якутии.

В больнице мужчины украли деньги, измерители артериального давления и пульса, а также системный блок компьютера. «При этом, после совершения данной кражи, один из подсудимых оставил на столе записку с надписью „Простите, пожалуйста“ — уточнили в ведомстве.

В магазине они украли крупную сумму денег, продукты питания и видеорегистратор, чтобы скрыть преступление. Общая сумма причиненного ущерба составила более 310 тыс. рублей.

По решению суда, двое подсудимых получили наказание в виде трех лет условного лишения свободы. Третий имел непогашенную судимость, его приговорили к четырем годам лишения свободы.