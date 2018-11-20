Пенсионерку избили за просьбу не шуметь

Пенсионерку избили а Краснодарской станице за просьбу не шуметь

Пьяный 30-летний мужчина избил пенсионерку в краснодарской станице Смоленской. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД.

Инцидент произошел у магазина на улице Мира около 4:30. К торговой точке подошла и стала шуметь компания молодых людей. Пенсионерка, живущая в расположенном неподалеку доме, вышла на улицу и указала молодым людям, что они ведут себя слишком громко.

Один из адресатов замечания ответил на него пенсионерке толчком и ударом, после чего вся компания покинула место происшествия.

Несколько часов спустя служащим отдела МВД по Северскому району Краснодарского края удалось задержать ударившего пенсионерку 30-летнего местного жителя. Мужчина признался в произошедшем, однако не сумел объяснить причину поступка, так как был пьян.

В результате мужчина был наказан семью сутками ареста за административное правонарушение, предусмотренное статьей КоАП «Мелкое хулиганство».

Накануне паблик «Типичный Краснодар» опубликовал в соцсети «ВКонтакте» видео с камеры наблюдения, запечатлевшее поступок молодого человека. На кадрах видно, как он толкает, а затем бьет пенсионерку рукой в область головы.