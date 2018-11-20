Беременная волгоградка помогла задержать грабителя

Необычное происшествие случилось в Краснооктябрьском районе города. Женщина отправилась в магазин за продуктами и между стеллажами заметила подозрительного покупателя.

Сегодня, пересматривая запись с видеокамер , обе женщины улыбаются. Криминальная история и, правда, вышла, в некотором смысле, курьезная. Марина Налимова уже в декабре второй раз станет мамой. Несколько дней назад беременная женщина вышла прогуляться до магазина. Но акции, видимо, привлекли не только ее, правда, один из покупателей решил не переплачивать.

"Я за ним побежала на улицу, шел впереди мужчина, оказался на мое счастье сотрудник полиции, я ему крикнула, чтобы он помог задержать этого мужчину, он его завалил", — вспоминает Марина Налимова, жительница Волгограда.

В магазин Марина вернулась с рюкзаком вора. Оказалось, на дерзкое преступление мужчина пошел ради двух бутылок вина. Но сотрудники супермаркета переживали больше не за ущерб, а за Марину. В этом магазине она работала до декретного отпуска.

"Зная, что Марина у нас ожидает пополнения в семье, я, конечно, очень переживала за нее. Она вступила в такую ситуацию, молодец, не побоялась, помогла предотвратить хищение. Но, конечно, очень сильно переживала за нее", — говорит Оксана Сахарова, управляющая магазином.

Как признается сама героиня, это не первое ее задержание. В сфере торговли женщина работает много лет и уже не раз ловила мелких воришек.

В день только через этот магазин проходит около тысячи человек. У продавцов глаз на грабителя, что называется, уже наметан. Они говорят — не существует среднестатистического портрета вора. Сделать это может даже тот, от кого совсем не ожидаешь.

Сейчас преступником занимаются полицейские. В магазине Марине объявили благодарность, а вот муж, напротив, чуть ли не планирует посадить неугомонную беременную супругу под домашний арест, хотя бы до рождения ребенка.