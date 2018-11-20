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В США осудили убийц русского школьника
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В США осудили убийц русского школьника 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: wusa9.com
В американском штате Мэриленд двоих мужчин осудили за убийство школьников, один из которых был россиянином. Об этом сообщает The Washington Post.
25-летнего Эдгара Гарсия-Гаона и 26-летнего Рони Галисиа признали виновными в убийстве первой степени и ограблении двух выпускников. Какое наказание им будет назначено, не сообщается, отец одного из погибших заявил газете, что рассчитывает на пожизненные сроки для преступников. Преступление было совершено в 2017 году.
В январе по делу уже осудили третьего соучастника убийства — Хосе Каналеса-Янеса, его приговорили к пожизненному заключению. Четвертый подозреваемый Роджер Гарсиа ждет суда. Согласно материалам дела, преступление было совершено из мести. За несколько месяцев до произошедшего, Наджар якобы украл марихуану и жены Каналеса-Янеса.
18-летний гражданин России Артем Зиберов и 17-летний Шади Наджар хотели продать лишние билеты на выпускной вечер. Когда они прибыли на место, о котором условились с покупателем 5 июня, в машину, в которой они находились, выпустили около 30 пуль. Один из погибших получил 4 ранения, другой — 10. Тела подростков нашли в машине, оба умерли на месте.
Как сообщает ТАСС, на момент убийства Зиберов уже поступил в Университет Мэриленда и собирался изучать международные отношения. Подростка похоронили в Москве.
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