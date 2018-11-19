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Браудер отреагировал на новые обвинения Генпрокуратуры
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Браудер отреагировал на новые обвинения Генпрокуратуры 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер отреагировал на сообщения о возбуждении в отношении него в России нового уголовного дела о создании преступного сообщества.
«Накануне принятия Интерполом решения о том, должен ли российский чиновник (генерал-майор российской полиции Александр Прокопчук — прим. ВЗГЛЯД) стать президентом Интерпола, российская прокуратура проводит большую пресс-конференцию обо мне и о том, как она будут преследовать меня в любой точке мира. Я действительно заставил их понервничать «законом Магнитского», — написал Браудер в Twitter.
Ранее в понедельник стало известно, что в отношении финансиста Уильяма Браудера в России возбуждено новое уголовное дело по признакам создания преступного сообщества и руководства им. Кроме того, возбуждено дело об убийстве сообщников Браудера. Сергея Магнитского и других соучастников преступлений Браудера могли отравить «диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия», заявили в Генпрокуратуре.
В 2013 году Тверской суд Москвы признал Браудера виновным в уклонении от уплаты налогов на 522 млн рублей. Его заочно приговорили к девяти годам лишения свободы.
В июне генпрокурор Юрий Чайка заявил, что Москва не позволит «спокойно спать» основателю фонда Hermitage Capital.
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