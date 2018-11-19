Браудер отреагировал на новые обвинения Генпрокуратуры

Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер отреагировал на сообщения о возбуждении в отношении него в России нового уголовного дела о создании преступного сообщества.

«Накануне принятия Интерполом решения о том, должен ли российский чиновник (генерал-майор российской полиции Александр Прокопчук — прим. ВЗГЛЯД) стать президентом Интерпола, российская прокуратура проводит большую пресс-конференцию обо мне и о том, как она будут преследовать меня в любой точке мира. Я действительно заставил их понервничать «законом Магнитского», — написал Браудер в Twitter.

Ранее в понедельник стало известно, что в отношении финансиста Уильяма Браудера в России возбуждено новое уголовное дело по признакам создания преступного сообщества и руководства им. Кроме того, возбуждено дело об убийстве сообщников Браудера. Сергея Магнитского и других соучастников преступлений Браудера могли отравить «диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия», заявили в Генпрокуратуре.

В 2013 году Тверской суд Москвы признал Браудера виновным в уклонении от уплаты налогов на 522 млн рублей. Его заочно приговорили к девяти годам лишения свободы.