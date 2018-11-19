Прегрешения Браудера расписали на тысячу страниц

«В июле 2016 года Россия направляла соответствующие материалы по просьбе американской стороны в объеме более 1100 страниц о налоговых, экономических, финансовых и других преступлениях, совершенных Браудером при участии владельцев фонда Ziff на территории России и США», — рассказал он.

Представитель ведомства подчеркнул, что дополнительные материалы были направлены также в августе, а напоминания пересылались четырежды: в ноябре 2016-го, в январе, марте и мае 2017-го, информация доводилась до занимавшего пост генерального прокурора США Джеффа Сешнса

Ранее в понедельник, 19 ноября, в Генпрокуратуре заявили, что считают весьма вероятным тот факт, что аудитор Сергей Магнитский был убит по приказу Браудера. «Магнитского и других соучастников преступлений Браудера могли отравить диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия», — отметили в ведомстве.

В 2017 году Браудера заочно приговорили к девяти годам колонии. Его признали виновным в преднамеренном банкротстве, ущерб государству от которого составил 3,5 миллиарда рублей. Финансист, как следует из приговора, организовал банкротство компании «Дальняя степь» с помощью сделок через банк HSBC в 2004-2005 годах. Был направлен запрос в Интерпол о задержании финансиста и его экстрадиции в Россию.

В 2013-м основателя Hermitage Capital заочно приговорили к девяти годам тюрьмы по делу об уклонении от уплаты налогов.