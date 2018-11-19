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Пенсионерка отдала мошенникам 1,6 миллиона рублей
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Пенсионерка в Югре отдала мошенникам 1,6 миллиона рублей 

РИА Новости + ещё 1 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Пенсионерка из Ханты-Мансийского автономного округа отдала более 1,6 миллиона рублей мошенникам, которые предложили ей вложить деньги под процент, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Ведомство уточняет, что 54-летней жительнице города Югорска позвонила неизвестная, представившись сотрудницей компании, занимающейся оформлением вкладов. Женщине предложили вложить деньги под процент в качестве дополнительного заработка, и для этого необходимо было перевести 10 тысяч рублей на валютный счет фирмы, а также направить фотографии паспорта.
"После выполнения указаний менеджера ей вновь поступил звонок, собеседница попросила дополнительно перевести 100 тысяч рублей. Так как данной суммы у женщины не оказалось, она сняла со своего банковского вклада деньги в сумме 550 тысяч рублей от продажи квартиры и попыталась через мобильный банк перевести на счет фирмы 200 тысяч рублей", — рассказали в УМВД.
Отмечается, что сотрудники банка, где хранились эти средства, заблокировали карту и пригласили женщину для уточнения информации. Службе безопасности финансовой организации она пояснила, что переводит деньги на счет проверенной фирмы, после чего карту разблокировали, и вскоре пенсионерке поступил очередной звонок от неизвестной.
"Таким образом, под различными предлогами мошенники похитили у потерпевшей более 1,6 миллиона рублей, а когда накопления закончились, предложили взять кредит. Собрав документы, пенсионерка пришла в банк для оформления денежного займа. Узнав историю потерпевшей, сотрудники порекомендовали ей обратиться в отдел полиции. Только после часовой беседы с правоохранителями женщина поняла, что попалась на уловки злоумышленников", — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что полицейские устанавливают личности подозреваемых. Кроме того, по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
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