СК возбудил дело об убийстве сообщников Браудера

Ранее сообщалось, что они могли быть отравлены «диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия».

«В связи с этим СК России в настоящее время расследует уголовное дело по признакам убийства Гасанова, Курочкина и Коробейникова, то есть по пунктам «а» и «к» части 2 статьи 105 УК России», — цитирует РИА Новости Александрова.

По его словам, не исключено, что они могли быть убиты «в целях устранения соучастников, которые могли дать в отношении Браудера изобличающие показания».

Российские следственные органы вменяют Браудеру и его бизнес-партнёру Ивану Черкасову организацию уклонения от уплаты налогов, организацию преднамеренного банкротства и покушение на неисполнение обязанностей налогового агента.

Браудер заочно приговорён в России к девяти годам лишения свободы.