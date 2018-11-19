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СК возбудил дело об убийстве сообщников Браудера
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СК возбудил дело об убийстве сообщников Браудера 

RT на русском 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Следственный комитет России возбудил дело об убийстве сообщников основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера — Валерия Курочкина, Октая Гасанова и Сергея Коробейникова. Об этом в ходе брифинга заявил представитель Генпрокуратуры России Михаил Александров.
Ранее сообщалось, что они могли быть отравлены «диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия».
«В связи с этим СК России в настоящее время расследует уголовное дело по признакам убийства Гасанова, Курочкина и Коробейникова, то есть по пунктам «а» и «к» части 2 статьи 105 УК России», — цитирует РИА Новости Александрова.
По его словам, не исключено, что они могли быть убиты «в целях устранения соучастников, которые могли дать в отношении Браудера изобличающие показания».
Российские следственные органы вменяют Браудеру и его бизнес-партнёру Ивану Черкасову организацию уклонения от уплаты налогов, организацию преднамеренного банкротства и покушение на неисполнение обязанностей налогового агента.
Браудер заочно приговорён в России к девяти годам лишения свободы.
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