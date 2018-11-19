Суд приговорил фигуранта по делу о провокациях

Мосгорсуд признал виновным и назначил наказание в виде 5 лет колонии заместителю гендиректора ООО «Лаарди» Владимиру Бутарову. По данным следствия, он участвовал в провокациях чиновников. Об этом News.ru сообщили в пресс-службе суда.

«Суд приговорил Бутарова к наказанию в виде лишения свободы на 5 лет с отбыванием в колонии общего режима , кроме того он лишён права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов связанные с осуществлением функций представителя власти на 2 года», — сказал сотрудник пресс-службы.

Бутарову инкриминируется превышение должностных полномочий. Приговор в законную силу пока не вступил.

По данным СМИ Бутаров под видом предпринимателя участвовал в оперативном эксперименте в отношении замдиректора онкологического центра имени Герцена Сергея Безяева и Елены Богословской. Их задержали за получение 29 млн рублей за заключение договора на поставку радиохирургической системы. Руководил операции Иван Косоуров, подчинённый экс-главы антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) Дениса Сугробова

Сугрубов, Косоуров и еще восемь человек получили длительные сроки по делу о создании преступного сообщества.