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Суд приговорил фигуранта по делу о провокациях
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Суд приговорил фигуранта по делу о провокациях 

News.ru 50 минут назад
Мосгорсуд признал виновным и назначил наказание в виде 5 лет колонии заместителю гендиректора ООО «Лаарди» Владимиру Бутарову. По данным следствия, он участвовал в провокациях чиновников. Об этом News.ru сообщили в пресс-службе суда.
«Суд приговорил Бутарова к наказанию в виде лишения свободы на 5 лет с отбыванием в колонии общего режима, кроме того он лишён права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов связанные с осуществлением функций представителя власти на 2 года», — сказал сотрудник пресс-службы.
Бутарову инкриминируется превышение должностных полномочий. Приговор в законную силу пока не вступил.
По данным СМИ Бутаров под видом предпринимателя участвовал в оперативном эксперименте в отношении замдиректора онкологического центра имени Герцена Сергея Безяева и Елены Богословской. Их задержали за получение 29 млн рублей за заключение договора на поставку радиохирургической системы. Руководил операции Иван Косоуров, подчинённый экс-главы антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) Дениса Сугробова.
Сугрубов, Косоуров и еще восемь человек получили длительные сроки по делу о создании преступного сообщества.
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