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Россия объявит Браудера в международный розыск
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Россия объявит Браудера в международный розыск 

РИА Новости + ещё 24 2 часа назад
Фото: © AFP 2018 / Leon Neal
Россия объявит финансиста и инвестора, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера в розыск в рамках конвенции ООН против транснациональной преступности, заявил в понедельник советник генпрокурора РФ Николай Атмоньев.
"Эта статья значима тем, что подпадает под действие конвенции ООН против транснациональной организованной преступности. В связи с этим в ближайшее время подозреваемый Браудер будет объявлен в международный розыск с целью задержания и последующей выдачи. Возможность выдачи эта конвенция предусматривает даже в тех случаях, когда между странами, которые решают вопрос об экстрадиции, отсутствует двусторонний договор о выдаче", — сказал Атмоньев на брифинге Генпрокуратуры РФ.
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