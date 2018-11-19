Против Браудера возбудили новое уголовное дело

В России возбудили новое уголовное дело против Уильяма Браудера

Также сообщается, что в ближайшее время Москва планирует объявить бизнесмена в международный розыск в рамках конвенции ООН против транснациональной преступности.

Латвии, Стали известны новые подробности дела. "В частности, уже установлены компании и кредитные учреждения Кипра Швейцарии и других стран, через которые в интересах Браудера перечислялись и обналичивались крупные денежные суммы, исчисляемые десятками и сотнями миллионов долларов США", — сказал представитель ведомства на брифинге.

Добавляется, что Магнитского и других соучастников преступлений Браудера могли отравить "диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия".

Дело Баудера

Уильям Браудер — основатель фонда Hermitage Capital, международный финансист, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского, чья смерть в московском СИЗО получила широкий общественный резонанс.

В 1995-2007 годах был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России.

В 2013 году столичный Тверской суд приговорил его к девяти годам за налоговые махинации. Суд установил, что Магнитский в интересах Браудера в 1997–2002 годах реализовал схему уклонения от уплаты налогов, используя фирмы, зарегистрированные в Калмыкии и находившиеся под управлением Hermitage Capital. Так как бизнесмен не собирается возвращаться в Россию, приговор вынесли заочно.

По второму делу — о неуплате налогов и намеренном банкротстве "Дальней степи" — Тверской суд также признал Браудера виновным, но не стал ужесточать срок наказания в девять лет, полученный по предыдущему приговору.