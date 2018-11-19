Мужчина напал на школьницу и прыгнул в Москву-реку

Уточняется, что мужчина напал на ученицу 11 класса, как минимум дважды ударил девочку по голове и попытался отобрать деньги и мобильный телефон.

Не добившись успеха, он попытался скрыться и прыгнул в Москву-реку на Краснохолмской набережной.

"Оперативники извлекли из воды неработающего гражданина 1978 г. рождения, которого доставили в отдел полиции для разбирательства", — сказал источник.

По данному факту возбудили уголовное дело о разбое.