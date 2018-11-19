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Мужчина напал на школьницу и прыгнул в Москву-реку
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Мужчина напал на школьницу и прыгнул в Москву-реку 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Таганском районе Москвы полиция задержала напавшего на школьницу мужчину, сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что мужчина напал на ученицу 11 класса, как минимум дважды ударил девочку по голове и попытался отобрать деньги и мобильный телефон.
Не добившись успеха, он попытался скрыться и прыгнул в Москву-реку на Краснохолмской набережной.
"Оперативники извлекли из воды неработающего гражданина 1978 г. рождения, которого доставили в отдел полиции для разбирательства", — сказал источник.
По данному факту возбудили уголовное дело о разбое.
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