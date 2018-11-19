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В Крыму задержали главу предприятия «Росатома»
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В Крыму задержали главу предприятия «Росатома» при даче взятки 

РИА Новости + ещё 8 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Руководителя акционерного общества "Научно-производственный комплекс "Дедал", входящего в "Росатом" подрядчика в сфере охранных технологий России, и еще двух человек задержали в Крыму при передаче взятки, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ.
По данным ФСБ, спецоперация длилась несколько месяцев.
"Руководство одного из крупнейших подрядчиков в сфере охранных технологий России АО "НПК "Дедал" задержано… Операция по задержанию взяткодателей проводилась сотрудниками подразделений собственной безопасности ФСБ России во взаимодействии со следователями Главного следственного управления СК России по Республике Крым. Фигурантов, граждан Российской Федерации, уроженцев Краснодарского края, задержали в момент передачи первой части взятки в сумме 2,5 миллиона рублей в одном из ресторанов Симферополя", — говорится в сообщении. Позже был задержан еще один фигурант дела.
Работники акционерного общества пытались предложить крупную сумму денежных средств должностному лицу погрануправления за общее покровительство при заключении госконтрактов и содействии в приемке выполненных работ по установке и введению в эксплуатацию технических средств охраны госграницы.
В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело — дача взятки, совершенная группой лиц в особо крупном размере. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.
При этом решением мирового судьи Киевского района Симферополя еще в октябре АО НПК "Дедал" было признано виновным в совершении административного правонарушения за незаконное вознаграждение от имени юридического лица и оштрафовано на 20 миллионов рублей.
АО "НПК "Дедал" является специализированным научно-исследовательским, проектно-конструкторским и монтажно-наладочным предприятием по разработке, производству приборов и систем для комплексов технических средств физической защиты объектов особой важности и повышенной опасности как гражданского, так и военного назначения.
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