Вынесен приговор «атамановскому маньяку»

«Атамановского маньяка» приговорили к 24 годам заключения

Забайкальский краевой суд во вторник приговорил к 24 годам заключения местного жителя Андрея Косова, который в феврале напал на двух женщин в поселке Атамановка (пригород Читы ) и получил в СМИ прозвище "атамановский маньяк". Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Виктория Михайлюк.

"Косов признан виновным по всем пунктам обвинения и приговорен к 24 годам лишения свободы, из которых первые пять лет он проведет в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима", — сказала пресс-секретарь.

Он также должен будет выплатить 1 млн рублей компенсации морального вреда и 87 тыс. рублей материального ущерба дочери погибшей женщины. Кроме того, суд взыскал с него 1 млн рублей компенсации морального вреда в пользу пострадавшей женщины. Косов обязан будет выплатить 203 тыс. рублей страховой фирме, которые та потратила на лечение потерпевшей. Уголовное дело рассматривалось в закрытом судебном заседании, так как подсудимый обвинялся в совершении преступления против половой неприкосновенности.

По данным следствия, вечером 12 февраля в поселке Атамановка Косов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на случайную прохожую. Он не менее десяти раз ударил ее молотком по голове, затем перетащил жертву, находящуюся в бессознательном состоянии, в сторону от тропы, где и забрал имущество на 13,5 тыс. рублей. Он решил изнасиловать потерпевшую, но его спугнул житель поселка, выгуливавший собаку. Косов покинул место преступления, а его жертва вскоре скончалась.

Затем, как установил суд, обвиняемый напал на другую женщину, дважды ударив ее по голове обухом топора. У нее он забрал вещи и 3 тыс. рублей. Женщину нашли прохожие и вызвали скорую помощь, благодаря чему она выжила.

Вину в совершенных преступлениях на этапе предварительного расследования Косов признал полностью. Ранее он уже был судим за убийство двух человек — в 16 лет зарезал двух спящих собутыльников.