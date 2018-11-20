Ещё
Вынесен приговор «атамановскому маньяку»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Атамановского маньяка» приговорили к 24 годам заключения 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Фото: 75.RU
Забайкальский краевой суд во вторник приговорил к 24 годам заключения местного жителя Андрея Косова, который в феврале напал на двух женщин в поселке Атамановка (пригород Читы) и получил в СМИ прозвище "атамановский маньяк". Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Виктория Михайлюк.
"Косов признан виновным по всем пунктам обвинения и приговорен к 24 годам лишения свободы, из которых первые пять лет он проведет в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима", — сказала пресс-секретарь.
Он также должен будет выплатить 1 млн рублей компенсации морального вреда и 87 тыс. рублей материального ущерба дочери погибшей женщины. Кроме того, суд взыскал с него 1 млн рублей компенсации морального вреда в пользу пострадавшей женщины. Косов обязан будет выплатить 203 тыс. рублей страховой фирме, которые та потратила на лечение потерпевшей. Уголовное дело рассматривалось в закрытом судебном заседании, так как подсудимый обвинялся в совершении преступления против половой неприкосновенности.
По данным следствия, вечером 12 февраля в поселке Атамановка Косов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на случайную прохожую. Он не менее десяти раз ударил ее молотком по голове, затем перетащил жертву, находящуюся в бессознательном состоянии, в сторону от тропы, где и забрал имущество на 13,5 тыс. рублей. Он решил изнасиловать потерпевшую, но его спугнул житель поселка, выгуливавший собаку. Косов покинул место преступления, а его жертва вскоре скончалась.
Затем, как установил суд, обвиняемый напал на другую женщину, дважды ударив ее по голове обухом топора. У нее он забрал вещи и 3 тыс. рублей. Женщину нашли прохожие и вызвали скорую помощь, благодаря чему она выжила.
Вину в совершенных преступлениях на этапе предварительного расследования Косов признал полностью. Ранее он уже был судим за убийство двух человек — в 16 лет зарезал двух спящих собутыльников.
ТАСС: последние новости
WP: суд в США признал еще двоих человек виновными в убийстве гражданина России Зиберова СК просит продлить арест шести фигурантам дела о пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" Полиция провела беседу с подростком, который принес муляж бомбы в школу в Балашихе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве произошла массовая драка108
Пока вы спали: Производители мяса и молока бьют тревогу144
Супруги устали жить на пенсию и решили умереть319
Мажора на «Гелике» выгнали из России115
России передали «ясное послание» по Азовскому морю441
Видео
01:11
Названо наказание ЕС для Донбасса
В мире
00:38
России передали «ясное послание» по Азовскому морю
В мире
00:25
Замерзший пруд под Рязанью приобрел цвет борща
Экология Общество
04:14
Удлиненный «Искандер» попал на видео
Армия Оружие
03:42
Пашинян заступился за свой «маленький народ»
СНГ В мире
01:21
ВСУ сообщили о сбитом российском беспилотнике
В мире Украина
02:31
На Винокура подали в суд
Шоу-бизнес
00:58
Пенсионерку избили за просьбу не шуметь
Криминал Происшествия
01:31
В Китае показали варианты летающих радаров
Армия Оружие
00:28
Пока вы спали: Производители мяса и молока бьют тревогу
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение