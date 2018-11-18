Недетское преступление: 16-летняя крымчанка ограбила магазин

С заявлением о краже из магазина куртки, джинсов и ремней в дежурную часть обратилась директор торговой точки. Правоохранители немедленно приступили к поискам подозреваемой, она была задержана в короткие сроки.

"Со слов юной злоумышленницы, зайдя в магазин, она выбрала понравившуюся одежду и зашла в примерочную кабинку. Обрезав чипы, положила вещи себе в сумку и вышла из помещения без осуществления соответствующей оплаты", — рассказали в ведомстве.

Ранее подросток в поле зрения правоохранителей не попадала. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Злоумышленнице грозит до двух лет лишения свободы, она находится под подпиской о невыезде.