В Махачкале погиб сотрудник Росгвардии

МАХАЧКАЛА , 18 ноября. / ТАСС /. Сотрудник Росгвардии убит в Махачкале при попытке пресечь групповой конфликт в одном из кафе города, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе управления Росгвардии по республике.

"Махачкале минувшей ночью сотрудник Росгвардии, находясь во внеслужебное время у входа в одно из городских кафе, решил пресечь групповой конфликт. В ходе разрешения ситуации один из участников конфликта, воспользовавшись огнестрельным оружием, открыл стрельбу. Ответным огнем сотрудник Росгвардии ранил стрелявшего, но сам получил смертельное ранение", — сказали в пресс-службе.

Стрелявший находится в больнице, с ним работают следователи, добавили в Росгвардии. По данным пресс-службе Министерства здравоохранения Дагестана, «состояние раненого тяжелое, он находится в реанимации республиканского ортопедо-травматологического центра».