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В Махачкале погиб сотрудник Росгвардии
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В Махачкале погиб сотрудник Росгвардии 

ТАСС + ещё 12 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
МАХАЧКАЛА, 18 ноября. /ТАСС/. Сотрудник Росгвардии убит в Махачкале при попытке пресечь групповой конфликт в одном из кафе города, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе управления Росгвардии по республике.
"Махачкале минувшей ночью сотрудник Росгвардии, находясь во внеслужебное время у входа в одно из городских кафе, решил пресечь групповой конфликт. В ходе разрешения ситуации один из участников конфликта, воспользовавшись огнестрельным оружием, открыл стрельбу. Ответным огнем сотрудник Росгвардии ранил стрелявшего, но сам получил смертельное ранение", — сказали в пресс-службе.
Стрелявший находится в больнице, с ним работают следователи, добавили в Росгвардии. По данным пресс-службе Министерства здравоохранения Дагестана, «состояние раненого тяжелое, он находится в реанимации республиканского ортопедо-травматологического центра».
В пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану сообщили ТАСС, что возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").
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