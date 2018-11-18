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«Идите в комнату и не высовывайтесь»
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«Идите в комнату и не высовывайтесь» — очевидец трагедии в Видном об оказавшихся на месте ЧП детях 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Очевидец рассказал о том, что на месте трагедии в квартире, где произошло убийство, находились двое детей — брат и сестра.
Очевидцем убийства в подмосковном городе Видное стал мужчина, проживавший этажом ниже. В комментарии «Звезде» он рассказал о том, что сразу после звука выстрелов поднялся наверх.
По словам мужчины, на месте трагедии ему встретился мальчик, стоявший в прихожей. Причем ребенок в квартире, где произошел инцидент, был не один.
«Я ему говорю: "Есть в квартире еще кто-нибудь?" Он говорит: "Есть там, сестра". Я говорю: "Иди в комнату и не высовывайтесь оттуда. Не смотрите никуда и ни на что. Дверь не открывайте. Когда приедут полиция и врачи, я подойду, вы откроете — и все". Они закрылись и больше никого не пускали до приезда полиции и врачей», — рассказал мужчина.
Ранее сообщалось, что злоумышленник убил двух человек, после чего совершил самоубийство. Инцидент произошел в Московской области. Согласно предварительной версии следствия, причиной инцидента стала ревность.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство двух и более лиц». В настоящее время все подробности инцидента уточняются.
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