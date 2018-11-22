Убивший жену тагильский фотограф требует от ее родителей миллионы рублей

Адвокат осужденного отметил, что Лошагин хочет разделить совместно нажитое имущество, в состав которого входит иномарки Audi TT.

В Нижнем Тагиле начался суд по иску осужденного за убийство уральской модели Дмитрия Лошагина. Сейчас он отбывает срок в колонии строго режима. Осужденный фотограф намерен отсудить у родителей убитой им жены несколько миллионов. Об этом сообщает сайт газеты «Комсомольская правда».

«Он забрал у меня ребенка, а теперь хочет с помощью моих денег выйти на свободу, — заявила в суде мать Юлии Светлана Рябова.

Адвокат Светланы подтвердил, что осужденный взял кредит на 2,5 миллиона рублей за два месяца до смерти жены. Также стало известно, что Лошагин должен выплатить родителям погибшей 2,3 миллиона рублей за моральный ущерб. Адвокат осужденного, в свою очередь, отметил, что Лошагин хочет разделить совместно нажитое имущество, в состав которого входит иномарки Audi TT.

Следующее заседание по данному иску суд назначил на на понедельник, 26 ноября.

Юлия Прокопьева-Лошагина пропала в августе 2013 года, через несколько дней ее обгоревшее тело нашли недалеко от Первоуральска. Суж вынес приговор супругу погибшей сроком на 10 лет отбывания в колонии строго режима.