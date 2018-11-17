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В Подмосковье мужчина устроил стрельбу, есть погибшие
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Мужчина застрелил бывшую жену и родственника в Подмосковье 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 12 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Видном мужчина из ревности застрелил свою бывшую жену и родственника, сообщила представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.
«По предварительным данным, мужчина пришел в квартиру к своей бывшей супруге, в гостях у которой находился его родственник. На почве ревности и внезапно возникших неприязненных отношений мужчина совершил их убийство», — цитирует Врадий ТАСС.
После этого, по ее словам, он совершил самоубийство.
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Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («убийство двух и более лиц»). На место происшествия прибыли следователи и криминалисты.
В октябре москвич застрелил соседа на лестничной клетке после конфликта, длящегося около двух лет.
В августе сообщалось, что житель столицы расстрелял тещу и тестя, а затем покончил с собой.
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