В Подмосковье мужчина устроил стрельбу, есть погибшие

Мужчина застрелил бывшую жену и родственника в Подмосковье

«По предварительным данным, мужчина пришел в квартиру к своей бывшей супруге, в гостях у которой находился его родственник. На почве ревности и внезапно возникших неприязненных отношений мужчина совершил их убийство», — цитирует Врадий ТАСС.

После этого, по ее словам, он совершил самоубийство.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («убийство двух и более лиц»). На место происшествия прибыли следователи и криминалисты.

В октябре москвич застрелил соседа на лестничной клетке после конфликта, длящегося около двух лет.

В августе сообщалось, что житель столицы расстрелял тещу и тестя, а затем покончил с собой.