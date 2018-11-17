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Мужчина ранил ножом полицейского в Москве
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Мужчина ранил ножом полицейского в Москве 

RT на русском + ещё 11 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Москве мужчина ранил ножом полицейского, когда сотрудник правоохранительных органов попытался пресечь его попытку нанести увечья самому себе.
Об этом сообщается на сайте МВД.
«От наряда скорой медицинской помощи в полицию поступило сообщение о том, что на улице Сущевский вал в Москве неизвестный мужчина угрожает нанести себе увечья предметом, похожим на нож… Сотрудники полиции попытались пресечь противоправные действия гражданина, опасаясь за его здоровье и здоровье окружающих, однако мужчина нанёс резаную рану одному из полицейских», — приводит сайт заявление официального представителя МВД России Ирины Волк.
Отмечается, что пострадавшему сотруднику полиции была оказана медицинская помощь, а напавший на него мужчина был доставлен в отдел полиции для разбирательства.
По факту инцидента проводится проверка.
Ранее сообщалось, что во время задержания в городе Дзержинском Московской области мужчина ранил ножом двух сотрудников полиции.
В октябре «Новый Севастополь» передавал, что в Севастополе суд вынес приговор обвиняемому в нападении на полицейского.
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