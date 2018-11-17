Мужчина ранил ножом полицейского в Москве

Москве мужчина ранил ножом полицейского, когда сотрудник правоохранительных органов попытался пресечь его попытку нанести увечья самому себе.

Об этом сообщается на сайте МВД.

«От наряда скорой медицинской помощи в полицию поступило сообщение о том, что на улице Сущевский вал в Москве неизвестный мужчина угрожает нанести себе увечья предметом, похожим на нож… Сотрудники полиции попытались пресечь противоправные действия гражданина, опасаясь за его здоровье и здоровье окружающих, однако мужчина нанёс резаную рану одному из полицейских», — приводит сайт заявление официального представителя МВД России Ирины Волк.

Отмечается, что пострадавшему сотруднику полиции была оказана медицинская помощь, а напавший на него мужчина был доставлен в отдел полиции для разбирательства.

По факту инцидента проводится проверка.

Ранее сообщалось, что во время задержания в городе Дзержинском Московской области мужчина ранил ножом двух сотрудников полиции.

В октябре «Новый Севастополь» передавал, что в Севастополе суд вынес приговор обвиняемому в нападении на полицейского.