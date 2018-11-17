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В Испании изъяли 650 килограммов кокаина
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В Испании изъяли 650 килограммов кокаина 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: AP Photo / Emilio Morenatti
Испанские правоохранительные органы провели операцию, в ходе которой были арестованы одиннадцать человек, подозреваемых в наркоторговле, и изъято 650 кг кокаина, говорится в сообщении в Национальной полиции.
Операция проводилась в сотрудничестве со следственной бригадой генпрокуратуры Колумбии и управлением по борьбе с наркотиками министерства юстиции США.
Она началась после того, как колумбийские и американские следственные органы сообщили испанским коллегам о планирующейся отправке партии наркотиков из Колумбии в Испанию. Полиции удалось установить личности наркоторговцев, были проведены обыски в Мадриде, Оренсе (Галисия) и нескольких населенных пунктах комарки Сальнес (провинция Понтеведра, Галисия).
Правоохранительным органам удалось обнаружить в Галисии дом, который использовался как склад для хранения наркотиков.
Пятеро человек задержаны в Мадриде, шесть в Галисии, изъяты 650 килограммов кокаина, 50 тысяч евро наличными, различные документы, а также четыре автомобиля.
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