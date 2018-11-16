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Россиянин пожаловался на задержку зарплаты и получил пулю
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Начальник выстрелил в пожаловавшего на задержку зарплаты подчиненного 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Калининградской области начальник выстрелил в голову подчиненного из-за жалоб на задержку зарплаты. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на пресс-служба регионального управления МВД.
Конфликт со стрельбой произошел на территории предприятия по производству металлических изделий. Сотрудник предприятия пришел к начальству с претензиями на невыплату заработной платы, в ответ на что получил две пули — в голову и в грудь — из травматического пистолета.
47-летний пострадавший находится в больнице с многочисленными гематомами и ранением в области груди, а 45-летний стрелявший арестован и находится в изоляторе, против него возбуждено дело по статье «хулиганство».
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