Футболист задержан за убийство таксиста

Астраханский футболист задержан в Дагестане за убийство таксиста

В дагестанском городе Хасавюрт астраханские правоохранители задержали 23-летнего местного жителя за убийство таксиста. Об этом «Ленте.ру» сообщил Андрей Хегай, официальный представитель Следственного управления СКР по Астраханской области.

По его словам, 3 ноября в следственное управление обратилась астраханка с заявлением, что ее 78-летний супруг, занимавшийся частным извозом, пропал без вести. Сразу же было возбуждено уголовное дело по статье «убийство», и накануне следователи вместе с оперативниками МВД ФСБ установили подозреваемого.

«23-летний житель Хасавюрта стажировался в астраханской футбольной команде "Звезда", — рассказал Андрей Хегай. — По версии следствия, 3 ноября он обратился к одному из таксистов с просьбой довезти его до поселка Комсомольский Республики Калмыкия, где спортсмен хотел пересесть на автобус до Хасавюрта. Но во время поездки, когда автомобиль свернул на проселочную дорогу у села Алгазы, подозреваемый нанес несколько ударов ножом в шею таксисту, а затем сбросил тело в камыши. С места происшествия он скрылся на автомобиле Fiat потерпевшего, на нем и доехал до дома».

Тело погибшего обнаружено, сам задержанный дает признательные показания. Автомобиль убитого найден рядом с домом спортсмена. Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Причина ссоры между водителем и пассажиром будет установлена в ходе следствия.