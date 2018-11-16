Ещё
Футболист задержан за убийство таксиста
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Астраханский футболист задержан в Дагестане за убийство таксиста 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
В дагестанском городе Хасавюрт астраханские правоохранители задержали 23-летнего местного жителя за убийство таксиста. Об этом «Ленте.ру» сообщил Андрей Хегай, официальный представитель Следственного управления СКР по Астраханской области.
Таксиста обвинили в изнасиловании спящей женщины
По его словам, 3 ноября в следственное управление обратилась астраханка с заявлением, что ее 78-летний супруг, занимавшийся частным извозом, пропал без вести. Сразу же было возбуждено уголовное дело по статье «убийство», и накануне следователи вместе с оперативниками МВД и ФСБ установили подозреваемого.
«23-летний житель Хасавюрта стажировался в астраханской футбольной команде "Звезда", — рассказал Андрей Хегай. — По версии следствия, 3 ноября он обратился к одному из таксистов с просьбой довезти его до поселка Комсомольский Республики Калмыкия, где спортсмен хотел пересесть на автобус до Хасавюрта. Но во время поездки, когда автомобиль свернул на проселочную дорогу у села Алгазы, подозреваемый нанес несколько ударов ножом в шею таксисту, а затем сбросил тело в камыши. С места происшествия он скрылся на автомобиле Fiat потерпевшего, на нем и доехал до дома».
Тело погибшего обнаружено, сам задержанный дает признательные показания. Автомобиль убитого найден рядом с домом спортсмена. Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого.
Причина ссоры между водителем и пассажиром будет установлена в ходе следствия.
Последние новости
Российский регион остался без ОНК после скандала с «цапком»-крабоедом Петросян и Степаненко развелись Паспорта россиян оказались в открытом доступе
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Донбассе ликвидирован Гера469
Германия уходит из-под контроля196
Прибалтика ищет способы отобрать Калининград264
Астахова с ребенком задержали в аэропорту Мюнхена20
Самолеты едва не столкнулись над Москвой3
Видео
01:41
Российскую технику сочли «безумными древними машинами»
Оружие Армия
00:16
«Петр Великий» выпустил ракето-торпеду
Армия Оружие
01:27
Отмеченный Путиным Билан раскрыл тайну имени
Шоу-бизнес
00:59
Футболист задержан за убийство таксиста
Криминал Происшествия
00:46
Священник прокатился в запряженном детьми авто
В мире Европа
03:26
Прибалтика ищет способы отобрать Калининград
Прибалтика Статьи
01:46
В Донбассе ликвидирован Гера
В мире
00:52
Избивших инвалида полицейских уволили
Криминал Происшествия
01:07
Полет «вездесущих близнецов» А-50 попал на видео
Армия Оружие
01:03
«Сырочек, чай и все». Как встретили Волочкову в Краснодаре
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение