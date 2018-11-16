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Начался суд над краснодарскими людоедами
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Семью краснодарских людоедов судят в закрытом режиме 

Национальная Служба Новостей + ещё 1 3 часа назад
В Краснодаре начались первые заседания суда по делу «краснодарских каннибалов». Процесс проходит в закрытом режиме, сообщает Телеканал «360». Обвинение и защита поддержали такой вариант рассмотрения из-за некоторых обстоятельств дела, которые нарушают этические нормы.
Коллегию присяжных заседателей отбирали почти из тысячи претендентов. Обвиняемыми проходят супруги Бакшеевы. На скамье подсудимых пока только Ирина Бакшеева. Дмитритй Бакшеев проходит лечение от туберкулеза в диспансере.
По версии следствия, обвиняемые поедали людей с 1999 года. Они убивали своих жертв, заготавливая впрок человеческое мясо. Экспертиза признала супругов вменяемыми, свою вину они не признают. На след каннибалов вышли в 2017 году, после того, как рабочие нашли смартфон, в котором были сохранены фотографии с расчленёнкой.
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