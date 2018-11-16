В Кузбассе пенсионерка убила сожителя кувалдой

Пожилая жительница Тисульского района Кемеровской области предстанет перед судом из-за того, что ударила кувалдой по голове впоследствии скончавшегося в больнице мужчину, с которым она сожительствовала более 30 лет, сообщает в пятницу региональное следственное управление СК РФ

По данным ведомства, инцидент произошёл в мае, когда 60-летняя обвиняемая в алкогольном опьянении вернулась домой и стала предъявлять претензии 63-летнему сожителю.

"Они с ним проживали уже более 30 лет. Женщина припомнила мужчине, что он постоянно был чем-то недоволен и даже поднимал на неё руку. На этой почве между ними произошел словесный конфликт", — говорится в сообщении.

Как выяснили следователи, в ходе ссоры женщина вытолкала сожителя на улицу и изнутри закрыла входные двери дома. Тот взял в надворных постройках кувалду, пригрозив, что разобьёт стекла в окнах.

"Обвиняемая сразу открыла дверь и попыталась забрать у сожителя орудие. Не удержавшись на ногах, они вместе упали на пол. Женщина в этот момент перехватила кувалду и ударила ею сожителя по голове", — сообщили в СУСК.

Отмечается, что в это время позвонил их сын, которому мать рассказала о случившемся и попросила вызвать скорую помощь. Прибывшие медики госпитализировали потерпевшего, однако от полученных травм он скончался в больнице.

В итоге женщина стала фигуранткой уголовного дела по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего". Материалы с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции статьи обвинения предусматривают до 15 лет лишения свободы.