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Убийца Джона Леннона заговорил о стыде
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Убийца Джона Леннона заговорил о стыде 

Газета.Ru 53 минуты назад
Фото: Reuters
Марк Дэвид Чепмен, убийца одного из основателей группы The Beatles Джона Леннона, заявил в суде, что с каждым годом чувствует "все больше стыда" от того, что застрелил музыканта. Об этом пишет таблоид Daily Mail со ссылкой на расшифровку слушаний по условно-досрочному освобождению.
Слушания прошли в августе нынешнего года. Тогда комиссия в десятый раз подряд отказалась выпускать Чепмена на свободу.
На заседании убийца заявил, что желал смерти Леннона, однако не хотел, чтобы он "страдал" и поэтому использовал экспансивные пули. Чепмен подчеркнул, что каждый год чувствует "все больше стыда" от своего поступка.
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