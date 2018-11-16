В московской квартире взорвался самогонный аппарат

Пострадали три человека, им оказана медпомощь

Три человека пострадали в результате взрыва в жилом доме в Москве на Нагорной улице, медики оказали им первую помощь. Об этом передает ТАСС со ссылкой на московский главк МВД . Взрыв повредил стену между квартирами и выбил стекла в помещении.

Сотрудники полиции не исключают, что мог взорваться самогонный аппарат или вещество для приготовления наркотических смесей.

«В квартире проживает неблагополучная семья, которая ведет асоциальный образ жизни. Ее члены занимались производством самогона», — сказал собеседник агентства. По его информации, хозяин квартиры был ранее судим за распространение наркотических средств.

Квартиру обследовали специалисты «Мосгаза». «После обследования квартиры обнаружилось, что все элементы системы газоснабжения в порядке, утечки газа нет, возгорания не было», — говорится в сообщении пресс-службы «Мосгаза».