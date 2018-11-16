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В московской квартире взорвался самогонный аппарат
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В московской квартире взорвался самогонный аппарат 

BFM.RU + ещё 8 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Пострадали три человека, им оказана медпомощь
Три человека пострадали в результате взрыва в жилом доме в Москве на Нагорной улице, медики оказали им первую помощь. Об этом передает ТАСС со ссылкой на московский главк МВД. Взрыв повредил стену между квартирами и выбил стекла в помещении.
Сотрудники полиции не исключают, что мог взорваться самогонный аппарат или вещество для приготовления наркотических смесей.
«В квартире проживает неблагополучная семья, которая ведет асоциальный образ жизни. Ее члены занимались производством самогона», — сказал собеседник агентства. По его информации, хозяин квартиры был ранее судим за распространение наркотических средств.
Квартиру обследовали специалисты «Мосгаза». «После обследования квартиры обнаружилось, что все элементы системы газоснабжения в порядке, утечки газа нет, возгорания не было», — говорится в сообщении пресс-службы «Мосгаза».
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