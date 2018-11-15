В Москве напали с ножом на известного поэта

В Москве поэта задержали за нападение на коллегу

По его словам, Куллэ ранил Жданова ножом в районе дома №19 по Юрловскому проезду. Потерпевший был доставлен в больницу, а нападавший задержан.

В пресс-службе столичного управления МВД агентству рассказали, что вчера по упомянутому адресу и впрямь имела место поножовщина. Вызванные туда полицейские по прибытии обнаружили раненного в живот 70-летнего мужчину с «признаками алкогольного опьянения».

56-летний нападавший находился по тому же адресу и сразу признался в «причастности» к произошедшему.

Собеседники ТАСС не уточнили причин, которые могли стать поводом для конфликта литераторов.