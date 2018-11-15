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В Москве напали с ножом на известного поэта
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В Москве поэта задержали за нападение на коллегу 

Рамблер + ещё 7 1 час назад
Фото: gallery.vavilon.ru
Поэт Виктор Куллэ задержан по подозрению в нападении на коллегу Ивана Жданова. Об этом собеседник в правоохранительных органах рассказал ТАСС.
По его словам, Куллэ ранил Жданова ножом в районе дома №19 по Юрловскому проезду. Потерпевший был доставлен в больницу, а нападавший задержан.
В пресс-службе столичного управления МВД агентству рассказали, что вчера по упомянутому адресу и впрямь имела место поножовщина. Вызванные туда полицейские по прибытии обнаружили раненного в живот 70-летнего мужчину с «признаками алкогольного опьянения».
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56-летний нападавший находился по тому же адресу и сразу признался в «причастности» к произошедшему.
Собеседники ТАСС не уточнили причин, которые могли стать поводом для конфликта литераторов.
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