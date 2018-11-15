Схватка школьницы и педофила попала на видео

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Девятилетняя каратистка отбилась от насильника 

Ридус + ещё 5 2 часа назад
В Лесосибирске (Красноярский край) 43-летний злоумышленник набросился на улице на десятилетнюю девочку. Нападение попало на камеру видеонаблюдения.
Мужчина несколько раз ударил ребенка по лицу и потребовал раздеться. Девочка принялась активно сопротивляться, в какой-то момент они упали на снег. Мимо проходила женщина, которая заступилась за ребенка. В этот момент девочка вырвалась и убежала, сообщает СКР.
Как оказалась, школьница занимается каратэ и как раз шла на занятия.
Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на совершение насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней».
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