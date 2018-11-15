Схватка школьницы и педофила попала на видео

Девятилетняя каратистка отбилась от насильника

Лесосибирске ( Красноярский край ) 43-летний злоумышленник набросился на улице на десятилетнюю девочку. Нападение попало на камеру видеонаблюдения.

Мужчина несколько раз ударил ребенка по лицу и потребовал раздеться. Девочка принялась активно сопротивляться, в какой-то момент они упали на снег. Мимо проходила женщина, которая заступилась за ребенка. В этот момент девочка вырвалась и убежала, сообщает СКР

Как оказалась, школьница занимается каратэ и как раз шла на занятия.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на совершение насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней».