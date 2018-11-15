Ещё
«Подмосковного Отелло» признали виновным
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Отрубившему жене руки вынесли приговор
Отрубившему жене руки вынесли приговор

Отрубившего жене руки жителя Серпухова признали виновным 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
В Подмосковье суд признал виновным жителя Серпухова Дмитрия Грачева, покалечившего жену из ревности. Об этом сообщает РИА Новости.
Суд установил, что Грачев похитил женщину и причинил тяжкий вред ее здоровью.
Суд 15 ноября начал оглашение приговора Грачеву. Мужчину обвиняют в угрозе убийством, умышленном причинении вреда здоровью и двух эпизодах похищения. Он признал вину частично — только в причинении вреда здоровью жены.
Гособвинение попросило для Грачева 17 лет колонии строгого режима.
Грачев напал на жену Маргариту с топором и отрубил ей кисти рук в ноябре 2017 года. Таким способом он решил наказать 25-летнюю супругу, решившую с ним расстаться.
Ранее он уже отвозил жену в лес и угрожал убить. После этого она обратилась в полицию, но участковый не нашел оснований для возбуждения дела. Полицейский стал фигурантом уголовного дела о халатности. Участковым он больше не работает.
Врачи смогли восстановить левую кисть Маргариты Грачевой, затем она получила протез правой кисти.
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Порошенко расколол УПЦ61
ЕС созывает экстренный саммит15
Галкин рассказал о пенсии Пугачевой52
«Керченский стрелок» оказался никому не нужен85
Россиян удивили цены в столовой Госдумы148
Видео
01:41
Российскую технику сочли «безумными древними машинами»
Оружие Армия
01:36
Учитель избила ученика в школе в Хабаровском крае
Происшествия Образование
00:48
ЕС созывает экстренный саммит
Европа В мире
05:44
Журналисты заочно поспорили о «звенящем» Путине
Общество
01:07
На парковке в Новой Москве сгорели 5 автомобилей
Пожары Происшествия
01:01
Названа дата открытия новой платформы «Северянин»
Новости Москвы
04:13
Отрубившему жене руки вынесли приговор
Происшествия Криминал
00:51
Лаврова в Сингапуре попросили подвинуться
Политика
00:36
Счастливое падение: ребенок случайно спас друга
Происшествия
03:41
«Подмосковного Отелло» признали виновным
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение