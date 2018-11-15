«Подмосковного Отелло» признали виновным

Отрубившего жене руки жителя Серпухова признали виновным

Суд установил, что Грачев похитил женщину и причинил тяжкий вред ее здоровью.

Суд 15 ноября начал оглашение приговора Грачеву. Мужчину обвиняют в угрозе убийством, умышленном причинении вреда здоровью и двух эпизодах похищения. Он признал вину частично — только в причинении вреда здоровью жены.

Грачев напал на жену Маргариту с топором и отрубил ей кисти рук в ноябре 2017 года. Таким способом он решил наказать 25-летнюю супругу, решившую с ним расстаться.

Ранее он уже отвозил жену в лес и угрожал убить. После этого она обратилась в полицию, но участковый не нашел оснований для возбуждения дела. Полицейский стал фигурантом уголовного дела о халатности. Участковым он больше не работает.

Врачи смогли восстановить левую кисть Маргариты Грачевой, затем она получила протез правой кисти.