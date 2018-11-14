Убийство вместо развода: капитана посадили за 48 ударов ножом

Бывший капитан полиции Сергей Гусятников был признан виновным в убийстве жены и приговорен к 9 годам заключения. Такой вердикт вынес подмосковный Солнечногорский городской суд 14 ноября. По версии следствия, мужчина в порыве ревности нанес 28-летней Елене Вербе 48 ножевых ранений, после чего ушел из квартиры, пока в соседней комнате спал его маленький сын. Убитую мать обнаружил мальчик, проснувшись утром. Мать убитой девушки считает вынесенный приговор несправедливым, а также планирует бороться за лишение Гусятникова родительских прав.

Бывший полицейский из Подмосковья Сергей Гусятников, который в приступе ревности нанес своей жене 48 ножевых ранений, был приговорен к 9 годам лишения свободы. Соответствующее решение принял Солнечногорский городской суд 14 ноября. Олег Набатов, представляющий интересы потерпевшей стороны, рассказал «Газете.Ru» , что Гусятникова признали виновным в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ), между тем мать девушки Анна Верба ходатайствовала о переквалификации дела на ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Убийство, совершенное с особой жестокостью».

«Мы полагаем, что приговор несправедливый и не отвечает интересам правосудия», — заявил Набатов.

Ранее прокурор требовал для подсудимого наказания в виде 9 лет и 10 месяцев тюрьмы. В качестве смягчающих обстоятельств сторона обвинения указывала, что преступник совершил явку с повинной, а также то, что он отец малолетнего ребенка.

Однако мать убитой девушки и адвокат Олег Набатов говорят, что Гусятников признался в убийстве не из-за раскаяния, а под давлением неопровержимых доказательств, поэтому его явка с повинной не должна была учитываться судом. Кроме того, нынешним летом Зеленоградский суд отклонил иск Анны Вербы о лишении ее зятя родительских прав, поскольку на тот момент мужчину еще не признали виновным в убийстве. Соответственно, объясняет адвокат, Гусятников по-прежнему считается отцом несовершеннолетнего, что стало смягчающим обстоятельством при вынесении приговора.

Ночью 5 января этого года между 38-летним мужчиной и его 28-летней женой Еленой Вербой произошла ссора. Гусятников схватил нож и 48 раз ударил им девушку. В этот момент в соседней комнате спал их семилетний сын. После убийства Гусятников ушел из квартиры, забрав с собой телефон супруги, нож и вещи, испачканные кровью. Телефон и нож он выбросил в реку, а вещи сжег.

Мальчик зашел в спальню мамы и увидел, что она лежит вся в крови на кровати.

«Я очень сильно испугался. Я не стал трогать маму и убежал. Сидел в своей комнате и начал думать, кому звонить. Подумал, что надо звонить папе, он же полицейский, он должен знать, что теперь делать», — передавала позже слова внука Анна Верба.

Гусятников приехал через час после звонка сына, вызвал «скорую» и полицию. Тем же вечером на допросе он признался в содеянном.

На тот момент мужчина работал в управлении по контролю за оборотом наркотиков в звании капитана полиции. Спустя несколько дней после трагедии его уволили из МВД по результатам служебной проверки.

Следствие считает, что мотивом убийства стала ревность и нежелание Гусятникова разводиться с супругой. Он признался, что зарезал Елену, поскольку она хотела «разрушить семью».

Анна Верба подтвердила, что ее дочь хотела уйти от Гусятникова. По ее словам, первые годы брака были счастливыми, но со временем девушка разочаровалась в муже.

«Она мне говорила, что устала от его безынициативности. Сама Лена работала на двух работах, чтобы деньги на кредит были, чтобы ребенка можно было летом к морю свозить, машину мечтала купить. Дочь хотела, чтобы Сергей нашел высокооплачиваемую работу, а он не хотел уходить со службы», — приводит ее слова «kp.ru».

В 2017 году во время семейного праздника Гусятников устроил публичный скандал, приревновав Елену к ее 20-летнему крестнику, который вернулся из армии.

После этого супруги заговорили о расставании. Елена вместе с сыном уехала в отпуск в Турцию. Анна Верба вспоминает, что Гусятников тогда раскаялся, слал жене SMS-сообщения с просьбой простить его, однако она ответила, что хочет разойтись.

Когда Верба вернулась в Россию, между ней и супругом произошел еще один конфликт, на этот раз более серьезный. Гусятников сказал девушке, что хочет прогуляться по лесу. Там он напал на нее с ножом и угрожал убить, после чего все же отпустил жену.

Девушка обратилась в травмпункт, где у нее зафиксировали вывих ноги, а затем подала заявление на мужа в полицию. «Участковый ограничился воспитательной беседой, не стал заводить против коллеги, Сергея Гусятникова, дело», — рассказала Анна Верба, добавив, что полицейский советовал ее дочери забрать заявление.

Развод осложнялся тем, что супруги на тот момент не выплатили ипотеку за квартиру, поэтому им пришлось жить на одной жилплощади, в разных комнатах.

После убийства мужчину арестовали, а его сына отправили жить к родным Гусятникова. Лишь в марте Анна Верба добилась опекунства над внуком.

В июне Зеленоградский суд отклонил иск Анны Вербы о лишении мужчины родительских прав.

«Адвокат принес характеристику из школы, где учится внук — что папа часто приезжал за мальчиком, и никто из учителей ничего плохого про него сказать не может. Но простите: человек убил мать своего ребенка и ушел, чтобы исколотое ножом тело Елены нашел его малолетний сын! И это — прекрасный отец?» — говорила Верба.

Мать убитой девушки намерена все же добиться лишения Гусятникова родительских прав, поскольку официально доказано, что он совершил преступление против матери ребенка.