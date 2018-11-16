Ещё
Избивших инвалида полицейских уволили
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Избивших инвалида полицейских уволили 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 12 1 час назад
Двух полицейских, избивших мужчину на костылях в Алтайском крае, уволили после служебной проверки. Третьему, наблюдавшему за конфликтом, сотруднику правоохранительных органов вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии.
Стражи правопорядка были уволены «за проступок, порочащий честь сотрудника полиции», применив физическую силу к человеку, передвигающемуся на костылях, сообщает издание «Катунь24».
«Непосредственный и пять вышестоящих руководителей данных сотрудников получили дисциплинарные взыскания в виде выговоров и строгих выговоров», — отметил источник, добавив, что третьему сотруднику, который видел случившееся, но ничего не предпринял, вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии.
Ранее в Сети появилось видео из города Горняка, на котором видно, что полицейские бьют мужчину на костылях. Проверку инцидента инициировал СК по Алтайскому краю.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Названы вероятные причины взрыва в многоэтажке на юго-западе Москвы В Сети появилось видео спасения 10-летней девочки от насильника под Красноярском На поэта Жданова напали с ножом в Москве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Донбассе ликвидирован Гера269
Германия уходит из-под контроля55
Пока вы спали: Курилы поделят по-советски313
Севшего на «министерскую диету» депутата высмеяли на Первом79
Москва затрясется от холода
Видео
01:41
Российскую технику сочли «безумными древними машинами»
Оружие Армия
01:27
Отмеченный Путиным Билан раскрыл тайну имени
Шоу-бизнес
00:46
Священник прокатился в запряженном детьми Porsche
В мире Европа
01:46
В Донбассе ликвидирован Гера
В мире
00:52
Избивших инвалида полицейских уволили
Криминал Происшествия
01:07
Полет «вездесущих близнецов» А-50 попал на видео
Армия Оружие
01:03
«Сырочек, чай и все». Как встретили Волочкову в Краснодаре
Шоу-бизнес
04:48
Севшего на «министерскую диету» депутата высмеяли на Первом
Общество
03:34
Пока вы спали: Курилы поделят по-советски
Общество
00:21
Скандал с сыном премьера Чехии набирает обороты
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение