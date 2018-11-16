Участники ОПГ задержаны за аферы с землей в Подмосковье

"Установлено, что злоумышленники, используя заведомо поддельные свидетельства на право собственности, незаконно завладели 24 земельными участками, расположенными на территории Московской области, на общую сумму более 100 млн руб. ", — сообщила официальный представитель регионального управления МВД Татьяна Петрова.

По ее словам, сотрудниками уголовного розыска были задержаны четверо мужчин и одна женщина, при обысках у них дома были обнаружены и изъяты ноутбуки, мобильные карты и системные блоки.