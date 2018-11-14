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Аптеку в Москве ограбили с помощью отвертки и шприца
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Неизвестные с помощью отвертки и шприца ограбили аптеку в Москве 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: flickr.com
Двое неизвестных в медицинских масках совершили разбойное нападение на круглосуточную аптеку, расположенную на проспекте 60-летия Октября, передает агентство городских новостей "Москва".
"Угрожая сотрудникам предметами, похожими на отвертку и шприц с неизвестной жидкостью, они потребовали деньги, после чего похитили денежные средства из незапертого сейфа в подсобном помещении и скрылись", — рассказали в управлении МВД по Москве.
По факту нападения проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, определяется сумма ущерба.
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