Аптеку в Москве ограбили с помощью отвертки и шприца

Двое неизвестных в медицинских масках совершили разбойное нападение на круглосуточную аптеку, расположенную на проспекте 60-летия Октября, передает агентство городских новостей "Москва".
"Угрожая сотрудникам предметами, похожими на отвертку и шприц с неизвестной жидкостью, они потребовали деньги, после чего похитили денежные средства из незапертого сейфа в подсобном помещении и скрылись", — рассказали в управлении МВД по Москве.
По факту нападения проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, определяется сумма ущерба.