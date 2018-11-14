Ещё
Вдова Талькова посетила СК
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вдова Талькова пришла в СК и ознакомилась с деталями дела об убийстве мужа 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Вдова певца Игоря Талькова Татьяна посетила Следственный комитет, где ознакомилась с материалами дела об убийстве ее мужа. Об этом агентству РИА Новости рассказала ее представитель Ирина Красильникова.
По ее словам, ходатайство от имени Татьяны удалось подать благодаря нововведениям в законодательстве.
«Раньше не было закона о том, что человека можно осудить заочно, нужно было его присутствие в стране, а единственный подозреваемый по делу Шляфман скрывается в другой стране. А теперь вышел закон, что суды могут состояться, когда подозреваемый по делу находится не в России, и появилась возможность возобновить дело, которое было не закрыто, а приостановлено», — пояснила Красильникова.
О возобновлении расследования убийства певца стало известно 13 ноября. Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах уточнил, что это действие носит технический характер, и после того, как признанная потерпевшей Татьяна Талькова ознакомится со всеми материалами дела, его вновь приостановят — до тех пор, пока Валерий Шляфман, заочно арестованный судом, не попадет в руки российского правосудия.
Советский певец Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года в Санкт-Петербурге во Дворце спорта «Юбилейный». Его застрелили перед выходом на сцену возле собственной гримерки.
Последние новости
Цена на нефть рухнула Россию официально обвинили во взломе системы GPS во время учений НАТО Украинская православная церковь разорвала связи с Константинополем
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Синоптики дали прогноз на Новый год35
Ленину нашли замену189
Питавшийся на 3,5 тыс. депутат пришел к очевидному итогу390
Насиловали до 5 утра: что пережила дознавательница440
Вдова запретила Орловой являться на шоу о Задорнове6
Видео
00:46
Пока вы спали: Продажа бензина в РФ стала выгоднее экспорта
Общество
01:19
Умер Стэн Ли
В мире
00:31
Следователи снова взялись за дело об убийстве Талькова
Происшествия
01:30
Насиловали до 5 утра: что пережила дознавательница
Происшествия Статьи
00:25
Поргиной напомнили о нормах приличия во время траура
Шоу-бизнес
01:03
Порошенко провел тайную встречу с иерархами УПЦ МП
Украина В мире
05:10
Трамп поругался с Мэй по телефону
В мире
03:03
Сын возмутился возобновлению дела Талькова
Криминал Происшествия
04:03
РФ официально обвинили в сбоях GPS на учениях НАТО
Армия
02:57
Вдова запретила Орловой являться на шоу о Задорнове
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение