Вдова Талькова посетила СК

Вдова Талькова пришла в СК и ознакомилась с деталями дела об убийстве мужа

По ее словам, ходатайство от имени Татьяны удалось подать благодаря нововведениям в законодательстве.

«Раньше не было закона о том, что человека можно осудить заочно, нужно было его присутствие в стране, а единственный подозреваемый по делу Шляфман скрывается в другой стране. А теперь вышел закон, что суды могут состояться, когда подозреваемый по делу находится не в России, и появилась возможность возобновить дело, которое было не закрыто, а приостановлено», — пояснила Красильникова.

О возобновлении расследования убийства певца стало известно 13 ноября. Источник «Ленты.ру» правоохранительных органах уточнил, что это действие носит технический характер, и после того, как признанная потерпевшей Татьяна Талькова ознакомится со всеми материалами дела, его вновь приостановят — до тех пор, пока Валерий Шляфман, заочно арестованный судом, не попадет в руки российского правосудия.

Советский певец Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года в Санкт-Петербурге во Дворце спорта «Юбилейный». Его застрелили перед выходом на сцену возле собственной гримерки.