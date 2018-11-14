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В тюрьмах для силовиков закончились места
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В тюрьмах для силовиков закончились места 

Lenta.ru + ещё 5 2 часа назад
Исправительные колонии для бывших сотрудников полиции заполнены и необходимо строить новые. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил заместитель начальника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко.
«Количество колоний для простых людей, которые не связаны с правоохранительными органами, сокращается значительно. Но резко увеличивается количество колоний для бывших сотрудников [правоохранительных органов и приравненных к ним]. В этом году мы две открыли, и они уже заполнены. Надо открывать больше», — сказал он.
Максименко предположил, что рост числа осужденных силовиков связан с антикоррупционными мероприятиями. «Идет очищение, или что-то еще, но колонии для бывших сотрудников сейчас открываем все новые и новые», — резюмировал он.
По данным ФСИН, на 1 ноября 2018 года в России числится 571 тысяча заключенных. Они содержатся в 707 исправительных колониях, 123 колониях-поселениях, 7 колониях особого режима, 212 СИЗО и 97 помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора при колониях, 8 тюрьмах и в 23 воспитательных колониях для несовершеннолетних.
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