В тюрьмах для силовиков закончились места

«Количество колоний для простых людей, которые не связаны с правоохранительными органами, сокращается значительно. Но резко увеличивается количество колоний для бывших сотрудников [правоохранительных органов и приравненных к ним]. В этом году мы две открыли, и они уже заполнены. Надо открывать больше», — сказал он.

Максименко предположил, что рост числа осужденных силовиков связан с антикоррупционными мероприятиями. «Идет очищение, или что-то еще, но колонии для бывших сотрудников сейчас открываем все новые и новые», — резюмировал он.

По данным ФСИН, на 1 ноября 2018 года в России числится 571 тысяча заключенных. Они содержатся в 707 исправительных колониях, 123 колониях-поселениях, 7 колониях особого режима, 212 СИЗО и 97 помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора при колониях, 8 тюрьмах и в 23 воспитательных колониях для несовершеннолетних.