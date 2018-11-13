На Кубани при пожаре погибли двое детей и женщина

Двое детей и женщина погибли в пожаре в поселке Первомайском Новопокровского района, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Краснодарскому краю

Ранее региональный главк МЧС сообщал о ликвидации пожара в частном доме в поселке Первомайском и о наличии там пострадавших.

"В Новопокровском районе по факту гибели двух детей и женщины в результате пожара возбуждено уголовное дело… по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", — сообщили РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю вечером вторника.

По данным следствия, днем очевидцы обнаружили возгорание дома, сосед пострадавших забежал в дом и вытащил женщину 1953 года рождения, а затем через окно ее двухгодовалого внука. Спасти их не удалось. Пожарные при разборе конструкций обнаружили тело ещё одного ребёнка, предположительно, 10-летнего возраста, разбор завалов продолжается, поскольку имеется информация о нахождении в момент пожара в доме 7-месячной девочки, отмечают в ведомстве.