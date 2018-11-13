«Надо звать магов и ведунов»: как расследуют дело Талькова

Следствие возобновило дело об убийстве Игоря Талькова

Следственный комитет возобновил расследование убийства популярного в конце 80-х певца, поэта и композитора Игоря Талькова , застреленного 27 лет назад в ходе потасовки. Певица Азиза вслед за вдовой Талькова Татьяной попросит суд признать ее потерпевшей. Кроме того, она предложила подключить к расследованию экстрасенсов. Подозреваемый до сих пор скрывается за рубежом.

Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возобновило расследование дела об убийстве популярного в конце 80-х певца, поэта и композитора Игоря Талькова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«13 ноября 2018 года ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возобновлено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п.п. «б, д» ст. 102 УК РСФСР, по факту убийства 6 октября 1991 года в дворце спорта «Юбилейный» певца Игоря Талькова», — говорится в сообщении СКР.

Ранее по уголовному делу в качестве потерпевшей была признана мать Игоря Талькова. В настоящее время следствие удовлетворило ходатайство вдовы музыканта Татьяны о признании ее потерпевшей, поскольку его мать умерла.

Кроме того, Талькова потребовала у ведомства возобновить производство по делу об убийстве мужа и предоставить возможность ознакомиться с материалами уголовного дела.

«После допроса в качестве потерпевшей ей и защитнику будут представлены для ознакомления материалы уголовного дела в соответствии со ст. 42 УПК РФ», — отмечает ведомство.

Певица Азиза, в свою очередь, поддержала вдову музыканта в решении возобновить уголовное дело, однако усомнилась, что следователи смогут выяснить новые обстоятельства в деле 1991 года.

«Я не понимаю, если Малахов, царство ему небесное, погиб, а Шляфман где-то в Израиле сидит, как это все будет происходить? Какие там возможны экспертизы? Дай бог, конечно, что у нас в XXI веке появились новые методы. Может быть, экстрасенсов подключат, белых магов, ведунов каких-то? Может они что-то скажут. Вроде Мессинга и Ванги в свое время. Я советую к ним обратиться, они точно скажут, как там было и что. А то опять это будет трата времени, денег Тани [вдовы Талькова], нервов», — подчеркнула певица.

Азиза также добавила, что не намерена отвечать на вопросы журналистов: «Я просто всех пошлю на [хрен]. Так и напишите. Если мне опять начнут звонить, будут все посланы».

Кроме того, Азиза рассказала, что попросит суд признать ее потерпевшей по делу об убийстве Талькова, так как ей тяжело жить в постоянном напряжении, когда «ты ни в чем не виноват, а тебя пытаются в чем-то обвинить».

Пресс-секретарь Татьяны Тальковой Ирина Красильникова также подчеркнула, что с того времени, как был убит «любимый народом» певец Игорь Тальков, к следствию до сих пор остается множество вопросов. Она также возмутилась тем, что в прессе и в эфирах телеканалов все чаще звучат обвинения в адрес покойного телохранителя певицы Азизы Игоря Малахова

«Почему именно в прессе и эфирах телеканалов начали появляться, так называемые «сенсации», в которых все чаще и чаще в последнее время звучат обвинения в адрес покойного Игоря Малахова и таки буквально «отмазывается» Валерий Шляфман?» — заявила Красильникова в интервью FLB.

В последнее время в СМИ часто звучит предположение о том, что виновным в убийстве артиста является ныне покойный приятель и телохранитель певицы Азизы — Игорь Малахов, признанный следствием невиновным.

По словам адвоката Нины Авериной, журналисты, распространяющие «ложные сенсации», должны быть наказаны.

«Учитывая, что возобновляется работа по уголовному делу, и все подобные выступления в прессе, о которых шла речь выше, больше не будут оставаться незамеченными, потому что не являются безобидными не только с моральной, но с юридической точки зрения, просим не забывать господ журналистов, занимающихся распространением ложных сенсаций, что дело является уголовным и не прекращенным, и имеются все основания для направления его в суд и вынесения приговора», — заявила Аверина.

По данным следственного комитета, в ходе следствия были получены весомые доказательства, на основании которых 6 мая 1992 года и 18 марта 1993 года были вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемого Валерия Шляфмана, исполнявшего на тот момент обязанности концертного менеджера музыканта. Он обвинялся в убийстве Талькова по неосторожности, то есть по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РСФСР.

После проведенного расследования комитет избрал в качестве меры пресечения заключение под стражу. Однако в январе 1992 года Шляфман уехал на постоянное место жительства в Израиль, и на этом основании в марте 1993-го производство по уголовному делу об убийстве Талькова было приостановлено.

В 1992 году прокуратура города Санкт-Петербурга проводила следственную экспертизу по делу об убийстве Талькова. Согласно полученным результатам, выстрел, которым был убит Тальков, мог быть произведен только директором коллектива Талькова Валерием Шляфманом.

Однако обвинение вызвало недоверие, в том числе и вдовы певца Татьяны Тальковой. «Какое доверие могут вызывать результаты хваленой комплексной экспертизы, если в основу исчислений положены неверные исходные данные», — рассказывала Талькова.

Игорь Тальков — известный советский и российский исполнитель. Народная популярность пришла к нему после выхода композиций «Я вернусь» и «Чистые пруды». Затем Тальков стал выступать с группой «Спасательный круг», исполняя песни на общественную тематику. За время своей музыкальной карьеры Тальков сочинил более 200 композиций.

Артист был убит в ходе потасовки за кулисами во время концерта звезд эстрады во дворце спорта «Юбилейный» в Петербурге 6 октября 1991 года. Тальков похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.