В Австралии троих признали виновными в терактах

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В Австралии трех человек признали виновными в подготовке теракта 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: Reuters
Суд в Австралии признал трех человек виновными в подготовке теракта в австралийском городе Мельбурн во время рождественских праздников в 2016 году, сообщает местная телерадиокорпорация ABC со ссылкой на судебное решение.
Суд вынес соответствующее решение еще 2 ноября текущего года, однако ранее СМИ запрещалось публиковать информацию об этом. Дело обсуждалось присяжными в течение шести дней.
В декабре 2016 года полиция Австралии арестовала предполагаемых злоумышленников, планировавших совершить серию терактов в Мельбурне во время рождественских праздников. По данным полиции, для совершения терактов арестованные планировали использовать взрывчатку. Не исключалось, что при нападениях злоумышленники также планировали использовать огнестрельное и холодное оружие.
По данным СМИ, тогда в ходе операции были арестованы Абдулла Чаарани 27 лет, Ахмед Мохамед 25 лет и Хамза Аббас 23 лет. Они приобрели мачете, детали для изготовления взрывных устройств и пытались купить оружие. Согласно документам суда, они также осмотрели площадь Федерации в Мельбурне и прилегающие районы, где планировалось осуществить нападение. Молодым людям грозит пожизненное лишение свободы.
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