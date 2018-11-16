Салон сотовой связи обокрали в Москве

Неизвестный обокрал салон сотовой связи в Москве, похитив товар на более чем 3 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка московской полиции.
"Кража произошла по адресу: 2-я Владимирская улица, дом 36/21. Неизвестный подобрал ключи к одной из дверей здания и через второй подъезд дома попал в подвал. Там он пробил потолок и через него проник в помещение салона связи, где похитил 138 сотовых телефонов на общую сумму 3 млн 146 тыс. рублей", — сказали в полиции.
Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ — "Кража в особо крупном размере".