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Тюремные сроки за репосты отложат
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Тюремные сроки за репосты отложат 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: YANDEX.RU/IMAGES/
Уголовная ответственность за экстремизм в интернете или СМИ, будет наступать в том случае, если нарушение совершено более одного раза в течение года. До этого будет наступать только административная ответственность.
Штраф для физлиц составит 20 тысяч рублей, а для юрлиц — до 500 тысяч рублей. Если кого — то это не остановит, что ему будет грозить уже 5 лет тюрьмы.
Соответствующие инициативы, разработанные и внесённые в Госдуму Президентом РФ, 13 ноября планирует рассмотреть Комитет палаты по государственному строительству и законодательству. Поправки предполагается внести в статью 282 Уголовного кодекса РФ и в Кодекс об Административных правонарушениях.
Сейчас уголовная ответственность за возбуждение ненависти либо вражды в интернете и за унижение человеческого достоинства наступает сразу.
В июне 2018 года во время прямой линии с Владимиром Путиным депутат Госдумы Сергей Шаргунов обратил внимание президента России на то, что участились случаи возбуждения уголовных дел за экстремизм там, где состава этого преступления нет. А в сентябре 2018 года Верховный суд РФ внес поправки в собственное постановление от 2011 года по делам об экстремизме в интернете, подчеркнув, что не каждый репост, даже если информация в нём признана экстремистской, нужно квалифицировать как таковой. То есть публикация или её репост не могут служить доказательством преступления — надо сначала доказать цель возбудить ненависть или вражду с помощью данных о личности обвиняемого.
Ранее, Комитет Госдумы по информационной политике, который является в палате соисполнителем по этим законопроектам, документы поддержал. В заключение Комитета сказано, что дифференциация ответственности за совершение деяний экстремистской направленности в зависимости от общественной опасности таких действий поможет предупреждать совершение подобных преступлений.
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