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Житель Архангельска избил молотком жениха на свадьбе
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Житель Архангельска избил молотком жениха на свадьбе 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Сотрудники полиции арестовали местного жителя в Архангельске, который попытался убить жениха на свадьбе. По решению суда злоумышленника приговорили к лишению свободы в колонии строго режима, сообщило ИА FlashNord со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Происшествие зафиксировали ночью 8 июня 2018 года.
«Приглашенный на свадьбу в качестве гостя обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в разгар праздника из личной неприязни нанес молотком не менее двух ударов жениху по голове, причинив тяжкий вред здоровью. Лишь благодаря своевременной госпитализации в медицинское учреждение и квалифицированной помощи пострадавший остался жив», — сообщили в ведомстве.
Злоумышленнику назначили шесть лет и три месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Преступник попытался обжаловать приговор, но судебная коллегия оставила его без изменений.
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