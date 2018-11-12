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Российская тюремщица пожаловалась на избиения начальниками
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Российская тюремщица пожаловалась на избиения начальниками 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Екатерина Шакурова
Начальник караула исправительной колони № 5 ГУФСИН по Челябинской области Екатерина Шакурова заявила об избиении двумя руководителями; женщина опубликовала видеообращение. Об этом в понедельник, 12 ноября, сообщает ассоциация адвокатов России «За права человека», которая взяла дело Шакуровой под общественный контроль.
Женщина рассказала, что в первый раз подверглась избиению в 2016 году. В применении насилия, по ее словам, участвовали ее непосредственный начальник и его руководитель. Фамилий женщина не называет.
«Как рассказала капитан Екатерина Шакурова, дважды ее восстанавливали на работе в ее должности, каждый раз ее появление на рабочем месте сопровождалось избиением и недопуском к несению службы. В настоящее время женщина пытается восстановиться на работе в третий раз», — говорится в сообщении ассоциации.
Как отмечают юристы, против избивавших Шакурову было возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ («Побои»), однако, несмотря на все доказательства, дело было прекращено, основанием стало якобы отсутствие состава преступления. Екатерина Шакурова также подчеркнула, что после закрытия дела один из руководителей, избивавших ее, успел выйти на пенсию буквально в начале осени 2018 года.
В видеообращении мать двоих детей также указала, что в уголовном деле были признательные показания избивших ее офицеров, а также подтверждающая факт избиения аудиозапись, которую она сделала на свой мобильный телефон. После избиения женщина, по ее словам, была незаконно уволена.
Обращение сотрудник ФСИН адресовала председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой решить вопрос о возбуждении уголовного дела и главе ФСИН Геннадию Корниенко с просьбой разобраться в ситуации с незаконным увольнением и допустить ее до несения службы.
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