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Японка убила американского военного из-за любви
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Японка убила американского военного из-за неразделенной любви 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: © Sputnik / Александр Имедашвили
Полиция Японии задержала 27-летнюю женщину по подозрению в убийстве американского сержант-майора, приписанного к базе США в Ёкоте, сообщила телекомпания NHK.
Тело 35-летнего американского военнослужащего было обнаружено у нее в квартире. Подозреваемая в убийстве призналась, что зарезала своего возлюбленного после того, как он предложил расстаться, поэтому она решила убить его и себя.
За несколько дней до происшествия полиция сделала ей предостережение после бурного выяснения отношений и попросила держаться подальше от американца.
Как показало вскрытие, сержант-майор умер от потери крови.
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