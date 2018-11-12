Японка убила американского военного из-за любви

Японка убила американского военного из-за неразделенной любви

Полиция Японии задержала 27-летнюю женщину по подозрению в убийстве американского сержант-майора, приписанного к базе США в Ёкоте, сообщила телекомпания NHK.

Тело 35-летнего американского военнослужащего было обнаружено у нее в квартире. Подозреваемая в убийстве призналась, что зарезала своего возлюбленного после того, как он предложил расстаться, поэтому она решила убить его и себя.

За несколько дней до происшествия полиция сделала ей предостережение после бурного выяснения отношений и попросила держаться подальше от американца.

Как показало вскрытие, сержант-майор умер от потери крови.