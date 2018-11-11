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В Чечне уничтожили двух бандитов
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В Чечне уничтожили двух бандитов 

РИА Новости + ещё 2 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Двое бандитов уничтожены в ходе спецоперации в Урус-Мартановском районе Чечни при оказании сопротивления, сообщили РИА Новости в МВД по региону в воскресенье.
Ранее в воскресенье днем в соцсетях распространялась информацию о том, что двое вооруженных жителей города Урус —Мартан 17 и 34 лет ушли из дома и могут представлять опасность для граждан. Были распространены фотографии мужчин. Правоохранительные органы республики начали поиски.
"Бандиты были обнаружены в районе села Мартан-Чу. При попытке задержания они оказали вооруженное сопротивление и были уничтожены ответным огнем", — рассказал собеседник агентства. Участники спецоперации не пострадали.
Проводятся оперативно— следственные мероприятия. Личности бандитов устанавливаются.
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