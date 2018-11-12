Один из чеченских бандитов оказался подростком

Один из ликвидированных в Чечне бандитов оказался несовершеннолетним

Один из ликвидированных в воскресенье в Урус-Мартановском районе Чечни предполагаемых участников незаконных вооруженных формирований являлся несовершеннолетним, сообщила пресс-служба МВД по Чечне.

"В полицию поступило сообщение о том, что в воскресенье в пять часов утра (мск) ушли из дома двое жителей Урус-Мартановского района, 1994 и 2001 годов рождения. По имеющейся оперативной информации, оба могли быть причастны к незаконному вооруженному формированию", — отметили в ведомстве.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов начали поиск молодых людей, которые были обнаружены при попытке завладеть чужой автомашиной "ВАЗ 2110" и блокированы на окраине предгорного села Мартан-Чу.

"При попытке задержания правонарушители открыли огонь по служебной автомашине сотрудников полиции. Ответным огнем один из злоумышленников был уничтожен на месте, а второй скончался по дороге в больницу", — подчеркнул представитель пресс-службы МВД.

В ходе проведения мероприятия никто из сотрудников не пострадал. По данным полиции, один из ликвидированных мужчин ранее был осужден за незаконное хранение оружия и боеприпасов, а также их незаконное изготовление (части 1 статьи 222 и части 1 статьи 223 УК РФ) на два с половиной года лишения свободы условно.