Опубликованы последние слова убитого Хашукджи

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СМИ опубликовали последние слова убитого саудовского журналиста 

ТК «Звезда» + ещё 12 28 минут назад
Фото: Twitter
Источником аудиозаписи выступил журналист Назиф Караман, который не сообщает, как она попала к нему в руки.
Оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашогги, убитый в Генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, перед смертью произнес фразу, начинающуюся со слов «Я задыхаюсь».
«Я задыхаюсь, уберите этот мешок с моей головы, у меня клаустрофобия», — приводит телеканал Al Jazeera фрагмент аудиозаписи, якобы сделанной в генконсульстве.
Телеканал сообщает, что источником записи выступил журналист Назиф Караман. Каким образом она оказалась у него в руках, он не сообщает.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что офицеры службы безопасности Саудовской Аравии пытались заблокировать доступ к записям с камер наблюдения генконсульства страны в Турции. Сделать они это пытались после убийства журналиста Джамаля Хашогги.
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